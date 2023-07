Lebensgefahr: 9 Strände, an denen du dir das Baden besser zweimal überlegst

Wovor fürchtest Du dich am meisten am Meer?

Vor Tsunamis! Ich habe panische Angst vor Haien. Quallen, giftige Tiere und Co. Nein danke! Vor starken Strömungen. Vor allem – ich bleibe lieber an Land. Ich habe keine Angst, aber ein gesundes Maß an Respekt vor dem Meer. Vor etwas anderem.