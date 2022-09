Luxemburg: «900 Euro für ein Zimmer, das kann doch nicht wahr sein»

«Die Unterbringung der Studenten ist ein echtes Problem. Wir erhalten diesbezüglich viele E-Mail-Anfragen», berichtet ein Mitglied der Studentenvertretung. Nach Angaben der Universität sind zurzeit etwa 500 Studenten auf der Warteliste, ähnlich wie in den vergangenen Jahren. «Die Studierendenwerke informieren die Studierenden noch vor der Bestätigung der Einschreibung über die Probleme bei der Wohnungssuche und schlagen ihnen Lösungen auf dem privaten Wohnungsmarkt vor», so die Universität.

Die Uni warnt vor hohen Lebenshaltungskosten

Seine Kommilitonin Joude, Jura-Studenti, sagt: «Meine Anfrage, eine Wohnung der Universität zu bekommen, wurde abgelehnt, da ich aus Verdun komme, was weniger als 100 Kilometer von der Uni entfernt liegt. Ich habe schließlich eine Wohngemeinschaft in Audun-le-Tiche, in Frankreich, gefunden, die noch ein Zimmer frei hatte. Eine andere Möglichkeit hatte ich nicht, 900 Euro für ein kleines Zimmer können echt nicht wahr sein…».

Auch die Hochschule selbst weist die künftigen Studierenden auf die Wohnsituation hin. «Wir möchten Sie auf die Lebenshaltungskosten in Luxemburg und insbesondere auf die Preise auf dem Immobilienmarkt aufmerksam machen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Ihrer Ankunft in Luxemburg auf die Kosten vorbereiten», heißt es in einer Mitteilung an die Studierenden im August.