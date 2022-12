Luxemburg: 900 Jugendliche ließen sich 2022 zu Animateuren ausbilden

Die heute 17-jährige Jil aus Aspelt möchte 2025 als Animateurin auf dem Campingplatz Aloha in Sérignan plage in Südfrankreich arbeiten. Es ist ein spezielles Ziel, das die junge Luxemburgerin aus einem bestimmten Grund verfolgt. «Als Kind habe ich dort Urlaub gemacht und die Animateure haben die Zeit sehr schön gestaltet. Das möchte ich auch machen», erzählt sie.

Jil ist eine von 400 Jugendlichen, die am Donnerstagabend im Melusina ihren Amateurschein bekommen haben. Das SNJ (Service National de la Jeunesse) hat in diesem Jahr 900 dieser Scheine ausgestellt, was ein neuer Rekord ist, wie Andreas Vuori, Projektbeauftragter des SNJ, betont. Die Ausbildung zum Animateur oder zur Animateurin wird seit 1987 angeboten und daran haben seitdem etwa 15.000 Jugendliche teilgenommen. «Die Ausbildung umfasst sechs verschiedene Abschlüsse. Wer sie absolviert, ist in der Lage, Ferienlager oder -aktivitäten zu betreuen und zu organisieren», erklärt Vuori weiter. Die Schulungen werden vom SNJ und seinen Partnern durchgeführt.