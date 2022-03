Luxemburg : 900 Liter Diesel aus geparktem Lkw gestohlen

LORENTZWEILER-LINTGEN – Der Fahrer hat den Diebstahl erst am Montagmorgen nach einem Blick auf die Tankanzeige seines Lkw bemerkt.

Dreiste Diebe haben auf einem Parkplatz in Lorentzweiler-Lintgen am Wochenende am Tank eines dort abgestellten Lkw abgesehen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden dort etwa 900 Liter Diesel abgepumpt und gestohlen.