Die Ermittlungen zum Tod von Marie Audrit-Reding vor einigen Tagen in Martelingen schreiten voran. Am Dienstag hat die belgische Justiz einige Details zu den Umständen des Vorfalls bekanntgegeben, wonach die ältere Dame an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma gestorben sei. Die Staatsanwaltschaft für den begischen Bezirk Luxemburg erklärte, dass «das Gehirn (des Opfers) mehrfach getroffen wurde.»

Die mutmaßliche Täterin hatte am vergangenen Mittwoch die Polizei alarmiert und angegeben, dass sie die 92-Jährige in ihrem Badezimmer in der Route de Bastogne im grenznahen Martelingen leblos aufgefunden habe. Die Polizei hegte indes Zweifel an dieser Version und verhaftete die 50-jähige Krankenschwester. Am heutigen Dienstag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass die Verdächtige, eine Mutter aus Bastnach, weiterhin im Gefängnis von Marche-en-Famenne in Haft gehalten wird.