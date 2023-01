USA : 940 Millionen in US-Jackpot – wer gewinnt den Mega-Betrag?

Nach 23 Ziehungen ohne Gewinner kommt es in der Mega-Millions-Lotterie zum sechstgrößten Jackpot der US-Geschichte. Nächste Ziehung ist am Freitagabend.

Nach 23 Ziehungen ohne Gewinner ist der Jackpot in der US-Lotterie Mega Millions auf schätzungsweise 940 Millionen Dollar (855 Millionen Euro) angewachsen. Auch am Dienstagabend tippte kein Spieler die sechs richtigen Zahlen. Drei Glückliche gewannen immerhin vier Millionen Dollar, wie die Lotterie mitteilte. Die nächste Chance auf den Jackpot bietet sich Spielern in 45 US-Staaten, der Hauptstadt Washington und auf den amerikanischen Jungferninseln am Freitagabend.