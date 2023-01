Luxemburg: 95 Millionen Euro wurden für eine Beschleunigung der Energiewende in Unternehmen investiert

Dieses Programm – das im Koalitionsprogramm vorgesehen war – ist in Form einer Plattform zur Orientierung konzipiert. Diese bietet den Unternehmen an, sie durch Beratung, Bereitstellung eines Werkzeugkastens, Kofinanzierung von Investitionen und Vermittlung von Kontakten zu unterstützen. «Die Idee ist, die öffentlichen Kompetenzen (Luxinnovation und Klima-Agentur), und die der Privatwirtschaft (Handelskammer, Handwerkskammer und Unternehmensverbände) zu bündeln», erläutert Franz Fayot.

Zuschüsse für kleine und mittelständige Unternehmen

Unternehmen, die Projekte zur Dekarbonisierung und zum Energiewandel starten, können insbesondere im Rahmen des Programms «Fit 4 Sustainability», das von Luxinnovation verwaltet wird, von einer staatlichen Kofinanzierung profitieren. «Wir haben zum Beispiel die Brasserie Nationale (Biermarke Bofferding) unterstützt, die ein Projekt zur Halbierung ihres Wasserverbrauchs für die Bierproduktion gestartet hat», erklärt Sasha Baillie. Die Geschäftsführerin von Luxinnovation merkt an, dass die finanzielle Unterstützung des Staates zwischen 35 und 60 Prozent schwankt. «Das hängt von der Größe des Unternehmens, der Art des Projekts oder auch der Art der Technologie ab», so Sasha Baillie.