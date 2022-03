Sechseinhalb Jahre Haft : 96-Jährige stirbt nach Gewaltakt von Pfleger

KOBLENZ - Bei der Pflege einer alten Frau sind bei einem 30-Jährigen die Sicherungen durchgebrannt. Seine Gewalt hat nach Überzeugung des Landgerichts zum Tod des Opfers geführt.

Eine alte Frau aus Koblenz starb an den Folgen eines Gewaltausbruchs ihres Pflegers.

Weil ein Pfleger ohne Ausbildung den Tod einer über 90-jährigen Frau verschuldet hat, ist er vom Landgericht Koblenz zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 30-Jährige hatte größtenteils zugegeben, die alte Frau geschlagen zu haben und für ihren Tod verantwortlich zu sein. Er war für ihre Pflege erst seit einem Monat zuständig gewesen. Das Gericht verurteilte ihn am Freitag wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen vorsätzlichen Totschlags neun Jahre und vier Monate Haft gefordert. Der Mann sei als unausgebildeter Pfleger überfordert gewesen. Im Januar 2015 habe er die laut Verteidigung 96 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Mayen in der Osteifel mit einer vollen Wasserflasche ins Gesicht geschlagen, weil sie schrie und sich gegen die Pflege wehrte.