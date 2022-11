Luxemburg: 960 mal wird in Hollerich die Geschwindigkeit übertreten – pro Tag!

Am 1. Dezember geht es los: Die neuen und zielgenaueren Blitzer, die im Stadtteil Hollerich installiert wurden, nehmen offiziell den Betrieb auf. Eine der Radarfallen wird an der Kreuzung der Route d'Esch und dem Boulevard Dr Charles Marx blitzen. Eine weitere findet sich auf dem Boulevard Dr Charles Marx und eine dritte an der Kreuzung der Einfahrt zur A4 mit dem Boulevard Pierre Dupong, auf der Höhe des Lycée Aline Mayrisch. Das sei der Anfang der «repressiven Phase», wie das Ministerium für Mobilität am gestrigen Montag mitgeteilt hat. Bei dem Standort der Radarfalle handele es sich um «eine besonders gefährliche Stelle», heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.