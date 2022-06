Luxemburg : 97 Personen sind im Haus des Großherzogs beschäftigt

LUXEMBURG - Das Haus des Großherzogs, das 2020 gegründet wurde, hat am Donnerstag seinen ersten Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Darin gehen die Autoren detailliert auf die Ausgaben ein.

Zum Stichtag am 31. Dezember 2021 betrug die Anzahl der im Haus des Großherzogs eingetragenen Mitarbeiter 97 Personen. Sie machten den größten Teil der Ausgaben der Instanz aus. Dies berichtet das Maison du Grand-Duc in seinem Tätigkeitsbericht 2021. Die Instanz wurde 2020 im Anschluss an die Veröffentlichung des Waringo-Berichts eingerichtet. Ihr Ziel ist es, Großherzog Henri bei der Ausübung seiner Funktion als Staatsoberhaupt die notwendige administrative und logistische Unterstützung zu bieten.