Neue Fremdgehvorwürfe : A$AP Rocky soll dreifache Mutter in die Ukraine zum Date eingeladen haben

Der nächste Paukenschlag: Eine Britin behauptet, der Musiker habe ihr heimlich eindeutige Nachrichten geschickt. Und das, nachdem er kürzlich mit seiner Festnahme für Schlagzeilen sorgte.

Eigentlich könnten Rihanna (34) und A$AP Rocky (33), der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, gerade nicht glücklicher sein. Die beiden sind verlobt und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie sie Anfang Jahr verkündeten. Seither macht der Rapper allerdings eher mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Nicht nur, dass er vergangene Woche wegen einer Schießerei am Flughafen von Los Angeles festgenommen wurde, wollen auch die Fremdgehvorwürfe nicht abreißen. Nun meldete sich sogar eine Frau bei der «The Sun» – und liefert eindeutige Beweise in Form von Chatverläufen mit.