Gaalgenbierg: Drei bewaffnete und maskierte Männer greifen Passanten an

Am gestrigen Samstagmorgen haben drei maskierte und bewaffnete Männer zwischen 7 und 8 Uhr eine Person im Park Gaalgebierg in Esch/Alzette überfallen. Unweit der Übergangsbrücke hätten die mutmaßlichen Täter den Passanten mit Waffen bedroht. «Dabei wurde das Mobiltelefon, die Brieftasche, Bargeld und ein Rucksack entwendet», wie die Police Grand-Ducale am Sonntagmittag mitteilt.