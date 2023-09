Luxemburg: A1 soll in beide Richtungen wieder geöffnet werden

Nach dem schweren Unfall auf der A1 zwischen der Ausfahrt Sandweiler und dem Gaspericher Kreuz von Freitagmorgen sind die Räumungsarbeiten fortgeschritten. In Fahrtrichtung Trier sind bereits alle Fahrspuren wieder freigegeben und die Verkehrsleitzentrale Cita rechnet damit, dass die Spuren in Fahrtrichtung Luxemburg heute Abend um 20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Übergangsstraße ist weiterhin in beide Richtungen gesperrt.