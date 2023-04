Luxemburg: A1 und A3 – Abschnitte Richtung Trier und Frankreich am Wochenende gesperrt

Die Wildwechselbrücke auf der A3 in Höhe von Zoufftgen soll Anfang 2024 fertiggestellt werden.

Für das kommende Wochenende kündigt die Straßenbauverwaltung am Dienstag Arbeiten an zwei Autobahnen an, wegen derer Teilabschnitte von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt und Umleitungen eingerichtet werden. Wegen der Vorbereitungsarbeiten für die Sperrungen und Umleitungen kann es jeweils bereits ab dem späten Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen kommen.