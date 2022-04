Noch diesen Sommer!: A13-Auffahrt in Frisingen wird geöffnet – nach 18 Jahren

Frisingen verliert bald eine Sehenswürdigkeit. Eine Autobahnauffahrt, die schon seit 18 Jahren fertig ist, über die aber noch nie ein Auto gefahren ist, gibt es schließlich nicht in jeder Gemeinde. Bisher kamen die Verkehrsteilnehmer, die die Saarautobahn nutzen wollten, nur bis zu einer Straßensperre. Nach jahrelangem Hin und Her sprach das Gericht dem Staat das Eigentum an der Parzelle zu, auf der die Auffahrt gebaut wurde.