Luxemburg: Fünf Personen bei Wohnmobil-Crash auf A13 verletzt

Auf der Autobahn A13 Richtung Petingen hat ein Unfall am Donnerstag großes Verkehrschaos verursacht. Wie der Automobilclub ACL am Nachmittag mitteilte, gab es um kurz nach 15 Uhr einen Unfall mit einem beteiligten Wohnmobil in Höhe der Auffahrt Friesingen. Die Autobahn in Richtung Fötz wurde in der Folge gesperrt.