Luxemburg: Unfall sorgte für Stau auf der A13

Die rechte Spur der A13 auf Höhe des Bettemburger Kreuzes in Richtung Petingen ist zurzeit nicht befahrbar.

Am Donnerstagmorgen hat sich während des Berufsverkehrs auf der A13 ein Unfall ereignet, der zu erheblichen Verkehrsstörungen geführt hat. Der ACL teilt am Morgen mit, dass die rechte Spur zwischen dem Bettemburger Kreuz und der Ausfahrt Düdelingen in Richtung Petingen blockiert sei und sich ein großer Stau gebildet habe.