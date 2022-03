Baustelle in Luxemburg : A13 und A8 schon wieder gesperrt

LUXEMBURG – Aufgrund von Bauarbeiten am Markusbergtunnel hat «Ponts et Chaussées» die Sperrung der folgenden Autobahnabschnitte bekanntgegeben.

Ab dem morgigen Freitag kommt es zu einer erneuten Sperrung der A13 zwischen Altwies und Perl-Borg. In Richtung Luxemburg ist die Saarautobahn zwischen Schengen und Mondorf gesperrt, in entgegengesetzter Fahrtrichtung zwischen Altwies und Schengen. Ab 20 Uhr ist kein Durchkommen mehr. Am darauffolgenden Samstag gegen 10 Uhr morgens soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.