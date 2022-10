Luxemburg : A13 wird zwischen Esch und Bettemburg gesperrt

Die Bauarbeiten am «Bowstring Schifflange» gehen in die letzte Phase. Bis zum Sommer 2023 läuft der Verkehr in Richtung Esch auf zwei Spuren und in Richtung Schengen auf einer Spur. Die erlaubte Geschwindigkeit ist auf 70 Stundenkilometer reduziert.