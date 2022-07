Luxemburg : A3 in Richtung Frankreich gesperrt

LUXEMBURG – Nach dem Unfall am Dienstagmorgen auf der A3, der zu erheblichen Verzögerungen in Richtung der Hauptstadt geführt hatte, hat sich ein weiterer Unfall in der Gegenrichtung ereignet. Die Autobahn ist derzeit gesperrt.

Am frühen Dienstagnachmittag ist auf der Autobahn A3 an der Ausfahrt Livingen in Richtung Frankreich ein weiterer Unfall passiert. Schon am Morgen hat ein Unfall zwischen einem Bus und einem Lastwagen für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der A3 gesorgt. Laut CITA sind mehrere Fahrzeuge beteiligt und die Autobahn ist auf der Höhe von Livingen gesperrt. Es wurde eine Umleitung über die A4 und die A13 eingerichtet.