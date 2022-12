Luxemburg : A3 wird zum Wochenende gesperrt

LUXEMBURG – Der letzte Abschnitt der Autobahn A3 wird von Freitag bis Sonntagnachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Sperrung dauert das ganze Wochenende an.

Im Rahmen der Neugestaltung des Ban de Gasperich wird die Autobahn A3 zwischen dem Kreisverkehr Gluck und dem Autobahnkreuz Hesperange in beide Richtungen gesperrt – und zwar vom heutigen Freitag, 9. Dezember, 23 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 11. Dezember, 14 Uhr. Das teilt die Straßenbaubehörde am Freitag in einem Presseschreiben mit.