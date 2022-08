Luxemburg : A6 nach schwerem Unfall gesperrt

STEINFORT – Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der A6 in Richtung Luxemburg, an der Grenze zwischen Belgien und Steinfort, ein schwerer Unfall mit einem Lkw und einem Kleintransporter. Der Verkehr ist stark beeinträchtigt.

Belgische Grenzgänger, die nach Luxemburg fahren, müssen sich am Donnerstagmorgen in Geduld üben. Ein Unfall mit einem Lkw und einem Kleintransporter ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr auf der A6 in Richtung Luxemburg, kurz hinter der luxemburgischen Grenze. Die Rettungskräfte aus Mamer, Kalher, Luxemburg und Steinfort waren vor Ort. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person schwer verletzt.