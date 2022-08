Luxemburg : A7 – Auffahrunfall auf Lkw endete mit einem Schwerverletzten

COLMAR/BERG – An der Autobahnauffahrt bei Colmar-Berg ist am Montagabend ein Mann mit seinem Wagen gegen einen Laster gefahren, wie die Polizei mitteilt.

Am gestrigen Montag ist ein Autofahrer auf der A7 auf einen Lkw aufgefahren und durch den Unfall schwer verletzt worden. Die Polizei berichtet am Dienstagmorgen, dass gegen 22.10 Uhr der Mann in Höhe Colmar-Berg, Richtung Mersch fahrend, gegen den Anhänger des Lastwagens gefahren sei, als dieser auf die Autobahn auffuhr.