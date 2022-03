DFB-Pokal : Aachen und Co.: Ran an die Pokal-Millionen

Für die «Kleinen» geht's im Pokal ums große Geld. Mit einem Sieg im Viertelfinale könnten sich die klammen Zweitligisten sanieren. Dreimal heißt es am Mittwoch «zweite gegen erste Liga».

Der FCK hat sich das Viertelfinale in Duisburg mit einem Sieg in Koblenz erarbeitet.

In Aachen wissen sie, wie es geht: Zweimal schon hat die Alemannia im DFB -Pokal den Fußball-Giganten Bayern München aus dem Wettbewerb geworfen. Nach 2004 und 2006 soll am Mittwoch die dritte Sensation folgen - dann würden mindestens weitere zwei Millionen Euro in die leeren Kassen fließen. Denn die Aachener sind finanziell ebenso angeschlagen wie Energie Cottbus und der MSV Duisburg, die gegen 1899 Hoffenheim und den 1. FC Kaiserslautern antreten.