Drogen und Depressionen: Aaron Carter stirbt mit nur 34 Jahren

Aaron Carter ist tot. Getty Images

Der Sänger Aaron Carter ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Er wurde tot bei sich zu Hause in der Badewanne aufgefunden. Wir haben das turbulente Leben des Kinderstars zusammengefasst.

Mit gerade einmal neun Jahren startete Aaron Carter seine Musikkarriere. Damals durfte er die Konzerte der Backstreet Boys 1997 eröffnen. Im selben Jahr erschien seine erste Single «Crush on You» sowie sein erstes Album «Aaron Carter». Es folgten weitere Hits wie «Aaron’s Party» und ein Gastauftritt in der Serie «Lizzie McGuire». 2001 startete er seine Musical-Karriere am Broadway und veröffentlichte sein drittes Album, an dem sein großer Bruder ebenfalls mitwirkte. Mit seinen Alben ging der damals noch blutjunge Musiker auch auf Tour.

In den Folgejahren arbeitete Aaron hart weiter. Er veröffentlichte weitere Alben und wirkte in diversen Filmen sowie einer eigenen Realityshow mit. Doch gleichzeitig kämpfte der einstige Teenie-Star mit Drogenproblemen. 2017 fuhr der damals 29-Jährige unter Drogeneinfluss Auto und musste daraufhin in den Entzug.

Carter startete seine Musikkarriere mit neun Jahren als Vorband der Backstreet Boys. Getty Images

Nach dem Entzug sprach Carter offen über seine psychische Gesundheit und seinen Drogenmissbrauch. Nach eigenen Aussagen wurden bei ihm eine multiple Persönlichkeitsstörung, Panikattacken und eine manische Depression diagnostiziert. Die Gründe dafür seien der Tod seines Vaters und seiner Schwester gewesen. Er habe sich für die beiden verantwortlich gefühlt, so der Sänger. Das Verhältnis zu seinem Bruder Nick wird zur selben Zeit zunehmend schlechter. 2019 dann der Höhepunkt. Der 42-Jährige beantragt eine einstweilige Verfügung gegen seinen kleinen Bruder. Dies, weil Aaron drohte, Nicks damals schwangere Frau umzubringen.