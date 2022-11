Lancaster, Kalifornien : Aaron Carters Haushälterin ließ potenzielle Retter nicht eintreten

Neue Details zum Tod des ehemaligen Teeniestars: Anwohnende wollten offenbar mit einem Defibrillator in Carters Villa, um zu helfen. Doch seine Haushälterin ließ sie nicht rein.

1 / 3 Der 34-jährige Musiker soll Ermittlern zufolge in seiner Badewanne ertrunken sein. Die Polizei fand Druckluft-Dosen und verschreibungspflichtige Medikamente in seinem Badezimmer. AFP Die Familie Carter ist tief zerstritten und musste bereits einige Tragödien verkraften. Mutter Jane Carter hatte selbst zugegeben, nicht für ihren Sohn dagewesen zu sein, als er sie am meisten brauchte. Getty Images for WE tv Auch mit seiner Verlobten Melanie Martin soll es nicht durchwegs harmonisch gewesen sein. Nachbarn hätten oft ihre Streitereien mitbekommen. IMAGO/MediaPunch

Hätte der Tod von Aaron Carter verhindert werden können? Diese Frage stellt sich nach den neuesten Erkenntnissen, die über den Todestag des Ex-Teeniestars vorliegen. So kam es zu einer merkwürdigen Szene an der Haustüre, wie die «Dailymail» berichtet. Carters Nachbarn, eine ausgebildete Krankenschwester und ein Sicherheitsbeauftragter, eilten mit einem mobilen Defibrillator zu Carters 800.000 Dollar Anwesen in Lancaster.

Das Paar, Anthony und Amanda Cheval, hatten am Samstag gegen 11 Uhr auf ihrem Polizeiscanner einen Notruf gehört. Sie hätten dabei einen 927D – Code für eine mögliche Leiche – vernommen und dass sich diese an Aaron Carters Adresse befinden würde. Nach mehrmaligen Klopfen an der Haustüre hätte eine Frau diese geöffnet.

«Er ist weg, er ist tot, er ist weg!»

«Sie war hysterisch und an den Seiten ihres Mundes hatte sich Schaum gebildet», so Anthony Cheval zur Dailymail. Er habe gefragt, ob sie Hilfe brauche und um Einlass gebeten. Natürlich habe er auch erwähnt, dass seine Frau staatlich geprüfte Krankenschwester sei. Aber die Haushälterin habe nur immer wieder geschrien: «Er ist weg, er ist tot, er ist weg!» Das Eintreten habe sie den beiden potenziellen Helfern verweigert und die Tür wieder verschlossen.

Selbst als die Sheriffs eintrafen, verhielt sich die Haushälterin zunächst unkooperativ, öffnete die Tür nur leicht und drückte ihren Körper dagegen. Die Polizisten drängten sie jedoch zur Seite, um sich Zugang zu verschaffen. Laut des Nachbarspaares dauerte es nicht lange, bis Melanie Martin, Carters Verlobte und Mutter seines Sohnes Prince, schluchzend beim Anwesen eintraf.

Martin ist laut einem Bericht von TMZ am Dienstagnachmittag erneut bei Carters Haus erschienen. Einige Lieferwägen hätten davor geparkt. Sie wollte ihre Sachen abholen und bat die Polizei, vor Ort ein Auge auf den Vorgang zu haben und «den Frieden zu bewahren.»

Unbeliebt in der Nachbarschaft

In der Nachbarschaft war Aaron Carter nicht gerade beliebt, wie es aus dem Dailymail-Bericht weiter zu entnehmen ist. Wenn er sich nicht gerade lauthals mit seiner Verlobten Melanie stritt, ließ er ohrenbetäubend laute Musik bei geöffneten Fenstern laufen. Der Polizei soll die Adresse bereits gut bekannt gewesen sein, da sie sich alle paar Monate dort hinbegeben musste.

Offenbar beruhte der Unmut auf Gegenseitigkeit, denn Carter hatte eigentlich vor, sein Haus in Lancaster mit sieben Schlafzimmern und vier Bädern zu verkaufen.

Am Montag, zwei Tage nach seinem Tod, wurde das Grundstück aber wieder vom Markt genommen. Carter soll den Ermittlern zufolge am Samstag in seiner Badewanne ertrunken sein. Die Polizei fand im Badezimmer Druckluft-Dosen und verschreibungspflichtige Pillen.