Großbritannien: Ab 12 Uhr gibt es keine lebenserhaltenden Maßnahmen für Archie mehr – «mein Kind wird hingerichtet»

Im Kampf um das Leben des unheilbar kranken Archie Battersbee sind dessen Eltern am 2. August 2022 auch in der letzten gerichtlichen Instanz gescheitert.

Es gibt fast keine Hoffnung für Archie Battersbee mehr: Die lebenserhaltenden Maßnahmen für den unheilbar kranken Jungen werden am Mittwoch um 12 Uhr (deutscher Zeit) abgeschaltet. Dies teilte das Krankenhaus Archies Familie am Dienstagabend mit, nachdem die Eltern auch in der letzten gerichtlichen Instanz gescheitert waren. Der Supreme Court in London hatte kurz zuvor einen Antrag abgelehnt, mit dem die Eltern die Fortführung der lebenserhaltenden Maßnahmen für Archie erwirken wollten.