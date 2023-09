Ab 2024: Tourismussteuer macht Deinen Griechenland-Urlaub bald teurer

Laut der deutschen Tageszeitung Handelsblatt verkündete dies der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis vergangenes Wochenende auf der Tourismusmesse in Thessaloniki. Hintergrund ist unter anderem die Verdoppelung der Rückstellung der finanziellen Mittel von 300 auf 600 Millionen Euro. Denn das Land hatte in diesen Sommermonaten nicht nur mit verheerenden Waldbränden , sondern auch mit den Fluten des Sturmtiefs «Daniel » zu kämpfen. Das Ergebnis: Schäden in Milliardenhöhe.