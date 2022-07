Luxemburg/Stadt : Ab August regeln Poller die Zufahrt zur Fußgängerzone

LUXEMBURG/STADT – Die Zufahrt zur hauptstädtischen Fußgängerzone wird bald nur noch Personen mit einem entsprechenden Badge möglich sein.

Die Stadt Luxemburg wird ab dem 19. August zwölf neue, teils automatisch versenkbare Poller in Betrieb nehmen. Der Zugang zur Fußgängerzone soll so sicherer und kontrollierter werden. «Wir arbeiten seit einigen Jahren an diesem Thema», erklärte Patrick Goldschmidt, Schöffe für Mobilität. «Es hat ein bisschen gedauert, weil wir mit neuen elektronischen Systemen umgehen mussten.»

Anlass seien unter anderem Vorfälle wie das Attentat in Nizza oder die Trierer Amokfahrt gewesen. Zudem hätten ungerechtfertigte Lieferfahrten in der Fußgängerzone überhandgenommen. «Wir haben festgestellt, dass Autos an Orten fuhren, an denen sie sich nicht aufhalten durften», so Goldschmidt «auch die erlaubten Lieferzeiten wurden nicht eingehalten.»

Wer in die kleinen Straßen der Hauptstadt fahren muss, hat nun einen Monat Zeit, sich einen Badge und eine Zugangsvignette bei der Verwaltung abzuholen. «Wir haben sieben Personen eingestellt, die sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag die Poller und den Zugang zu diesen Zonen verwalten», erklärt der Schöffe. Polizei und Rettungskräfte werden im Falle eines dringenden Einsatzes ständigen Zugang zum Pollersystem haben. Nicht auszuschließen ist laut Patrick Goldschmidt, dass auch in anderen Stadtbereichen Poller eingeführt werden.