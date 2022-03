Verkehr in Luxemburg : Ab Dienstag: Arbeiten unter dem Kreisel Serra

LUXEMBURG - Die stark befahrene Unterführung des Kreisels Serra auf dem Kirchberg ist ab Dienstagabend für einige Tage gesperrt.

Rund um den Feiertag am Mittwoch wird eine Verkehrsader auf dem Kirchberg auf Vordermann gebracht. Wie die «Administration des ponts et chaussées» am Montag bekannt gab, wird die Unterführung am Kreisel Serra (passage sous-terrain) ab Dienstag, 16 Uhr, für den Verkehr geschlossen.