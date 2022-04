Luxemburg: Ab Dienstag entfallen an den Schulen die Selbsttests

Gut einen Monat nach der Abschaffung Maskenpflicht wird am Dienstag die letzte verpflichtende Gesundheitsmaßnahme an allen Schulen im Großherzogtum aufgehoben. Dann müssen sich Schüler – ob Grundschule oder Sekundarstufe – nicht mehr zwei Mal wöchentlich testen. Für einige ist diese Maßnahme eine Erleichterung – andere sind sich unsicher.

In der Schulwoche vor den Ferien (28. März bis 1. April) meldete das Gesundheitsministerium 2541 positive Tests an den Schulen – ein Rückgang von 18,5 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Diese Abschwächung der Kurve ist nicht für alle beruhigend. Die 15-jährige Joyce, die das Lycée Hubert-Clément in Esch/Alzette besucht, meint, dass «es jetzt viel gefährlicher ist, da niemand mehr eine Maske trägt», vor allem bei «Gruppenarbeiten in geschlossenen Räumen».