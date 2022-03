Luxemburg : Ab Dienstag gibt's die neuen Fünfziger am Automaten

LUXEMBURG - Am morgigen Dienstag wird der runderneuerte 50-Euro-Schein von der Luxemburger Zentralbank unters Volk gebracht.

Europas Verbraucher müssen sich an einen weiteren neuen Geldschein gewöhnen: Der überarbeitete 50-Euro-Schein wird vom morgigen Dienstag (4. April) an in Umlauf gebracht. In Luxemburg übernimmt die Zentralbank diese AUfgabe. Damit bekommt die zweite Euro-Generation seit Einführung des gemeinsamen Bargelds im Jahr 2002 erneut Zuwachs. Fünfer (Mai 2013), Zehner (September 2014) und Zwanziger (November 2015) haben Europas Notenbanken bereits mit neuen Sicherheitsmerkmalen eingeführt.