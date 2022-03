Fußball : Ab Dienstag gibts Tickets für die Euro 2012

Am 1. März beginnt der große Run auf die Karten für die nächste Fußball-Europameisterschaft. Wie immer gleicht das Ganze einer Lotterie. Wir erklären das Prozedere.

Wer für den Fußballgenuss im nächsten Sommer einen Abstecher in den Osten machen will, muss sich ab Dienstag auf der Homepage der Uefa für Tickets bewerben. Folgendes gibt es dazu zu beachten:

Follow My Team (FMT): Mit diesen Tickets kann man alle Spiele einer bestimmten Mannschaft besuchen. Es ist nur möglich, ein FMT-Ticket derjenigen Nation zu beantragen, in der man einen Wohnsitz hat oder deren Staatsbürgerschaft man besitzt. FMT-Karten gibt es nur in der Preiskategorie 2 und in zwei Varianten: Variante 1 ist nur in der Gruppenphase gültig, Variante 2 berechtigt zum Besuch der Spiele bis zum Ausscheiden des Teams.