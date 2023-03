Pflegewissenschaft: Ab Herbst bekommt Luxemburgs Uni vier neue Studiengänge

Das Ausbildungsangebot richtet sich an Fachkräfte, die bereits einen Abschluss in allgemeiner Krankenpflege haben.

«Atechnique médical de chirurgie», «Infirmier en anesthésie et réanimation», «Infirmier en pédiatrie et infirmier psychiatrique»: Das sind die vier neuen Bachelor-Studiengänge in der Pflegewissenschaft, die am heutigen Dienstag vom Rektor der Universität Luxemburg, Jens Kreisel, Bildungsminister, Claude Meisch (DP), und den neuen Co-Direktorinnen der Studiengänge, Laurence Bernard und Marie Friedel, feierlich vorgestellt wurden.