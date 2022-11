«Uerschterhaff»: Für Luxemburgs dritte Gefängnis hagelt es Kritik

In der Sassenheimer Justizvollzugsanstalt sollen künftig ausschließlich Männer untergebracht werden.

Neben den Strafvollzugsanstalten in Schrassig und Givenich gibt es seit dem heutigen Mittwoch ein weiteres Gefängnis im Großherzogtum. Das neue Gefängniszentrum «Uerschterhaff», in der Gemeinde Sassenheim, wird heute eingeweiht und soll bis Jahresende schrittweise den Betrieb aufnehmen. Kurz vor dem Eröffnungstermin gibt es jedoch eine Demonstration von Vereinen, die Luxemburgs Strafvollzugspolitik kritisieren.

«Wir appellieren an die Regierung, die Gefängnispolitik zu überdenken. Man muss Alternativen zur Bestrafung und zur Inhaftierung finden», sagt Christian Richartz, der Vorsitzender des Vereins «Eran, eraus… an elo?», dessen Inhalte sich um Fragen der Justiz und der Inhaftierung von Straftätern drehen. Christian Richartz zufolge gebe es kein Problem mit überfüllten Gefängnissen mehr. Die Konsequenzen für Verurteilte könnten über die Bestrafung in Form von gemeinnütziger Arbeit oder elektrische Fußfesseln besser geregelt werden, heißt es vom Vereins-Vorsitzenden.