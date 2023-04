Luxemburg: Ab März 2024 beginnt der Abschied vom Kupferkabel

Schon heute sind 75,2 Prozent der Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen (Anm. d. Red.: Dieser Prozentsatz entspricht nicht der tatsächlichen Nutzung.) Der Abschied vom Kupfernetz soll nun beschleunigt werden. Die Betreiber würden die betroffenen Kunden sechs Monate, bevor diese vom Kupfernetz getrennt würden, per Brief darüber informieren. Ein zweiter Brief, der per Einschreiben verschickt werde, soll sechs Wochen vor diesem Datum eintreffen.