Luxemburg : Ab Mittwoch werden Benzin und Diesel günstiger

LUXEMBURG – Die bei der Tripartite angekündigte Senkung des Benzin- und Dieselpreises um 7,5 Cent pro Liter tritt ab Mittwoch in Kraft und gilt bis zum 31. Juli.

Die Preise an den Zapfsäulen werden am Mittwoch sinken. Eine gute Nachricht. Die bei der Tripartite angekündigte Senkung der Benzin- und Dieselpreise um 7,5 Cent pro Liter wird am Mittwochmorgen wirksam – und gilt bis zum 31. Juli, wie die Regierung am Donnerstagabend bekanntgab. «Diese Preissenkung wird sich direkt in den an der Zapfsäule angezeigten Preisen widerspiegeln», hieß es.