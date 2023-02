Wetter : Ab Mittwoch zieht der erste Saharastaub über Luxemburg

LUXEMBURG – Am Mittwoch soll eine Sandwolke aus der Sahara über Luxemburg ziehen, so die Vorhersage EU-Atmosphärendienst Copernicus.

Zum ersten Mal in diesem Jahr ist über Europa eine große Menge an Saharastaub festgestellt worden. Das teilte der EU-Atmosphärendienst Copernicus am Dienstag mit. Demnach könnte der Staub aus Nordafrika bereits am Mittwoch Luxemburg erreichen, nachdem er die Iberische Halbinsel und Frankreich überquert hat, wie aus Copernicus-Vorhersagen hervorgeht.