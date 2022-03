Großbaustelle : «Ab Montag droht wieder Chaos auf der A13»

LUXEMBURG – Die A13 ist ab Montag bei Frisingen in beide Richtungen gesperrt. Wieder droht Verkehrschaos. Und es ist nicht die letzte Baustelle auf der Pannen-Autobahn.

«Wir befürchten, dass es am Montagmorgen noch einmal Chaos geben könnte. Dann ist die A13 zwischen Hellingen und Frisingen in beide Richtungen gesperrt und der Verkehr muss in beiden Richtungen über die Umleitung auf der Landstraße», erklärt ACL-Verkehrsexperte Roland Kalté.

«Bisher war die Ampel auf der Nationalstraße so geschaltet, dass mehr Autos in Richtung Esch durchfahren konnten, weil durch die Autobahnsperrung von dort auch mehr Wagen kamen. Wenn ab Montag die Wagen aber aus beiden Richtungen kommen, dann nützt es nichts mehr, eine Seite bevorzugt fahren zu lassen.» So rollt die Blechlawine durch die Orte Hellingen und Frisingen.

Im Vergleich zu anderen Autobahnen in Luxemburg, ist die A13 jedoch nicht besonders stark befahren: An normalen Wochentagen rollen gut 21 058 Fahrzeuge – darunter gut 3 500 Lastwagen - über die Saarautobahn, wie Messungen am einige Kilometer entfernten Tunnel Markusberg zeigen. Das sind ein Drittel Fahrzeuge weniger, als auf der A1 bei Potaschberg. An der belgischen Grenze rollen täglich im Schnitt doppelt so viele Autos und LKWs über die A6. Über die A3 an der luxemburgisch-französischen Autobahn fahren durchschnittlich drei Mal so viele Fahrzeuge und proportional noch mehr Laster.