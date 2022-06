Saarland-Autobahn : Ab Montagmorgen kann der Verkehr auf der Frisinger Auffahrt rollen

FRISINGEN – Nun steht der genaue Termin fest: Ab kommender Woche ist die Zufahrt zur A13 bei Frisingen für den Verkehr freigegeben. Geduldige 18 Jahre hat sie auf ihren Einsatz warten dürfen.

Der 6. Juni 2022 kann als historisches Datum eingeordnet werden. Nach 18 Jahren des Brachliegens wegen eines Rechtsstreits zwischen dem Staat Luxemburg und einem Landwirt um die Besitzverhältnisse wird die Autobahnauffahrt bei Frisingen ab 6 Uhr am Montagmorgen für Autofahrer nutzbar sein, teilt die Straßenbauverwaltung am Freitagmittag mit.

«Die Sanierungsarbeiten […] werden an diesem Wochenende abgeschlossen», so die Straßenbauverwaltung. Weil die Zufahrt so lange stillgelegen hatte, war im Dezember mit der Erneuerung begonnen worden.