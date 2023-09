Ab nach Las Vegas: Luxemburg kürt seine erste Miss-Pin-Up

ALL IN ONE AGENCY SARL

ALL IN ONE AGENCY SARL

ALL IN ONE AGENCY SARL

Beim Oldtimertreffen in Lasauvage am vergangenen Wochenende war nicht alles «alt». Ein Novum in diesem Jahr: die Kür der Miss-Pin-Up Luxemburg. Die Wahl der Jury ist dabei auf Miss Medusa gefallen – vor Cherry Candy und Miss Leanne. Shanon aka Miss Medusa wird Luxemburg 2024 beim Weltfinale in Las Vegas vertreten.