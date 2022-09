Infektionsschutzgesetz : Ab Samstag gelten in Deutschland neue Corona-Regeln

Die ab Samstag geänderte Infektionsschutzgesetz sieht vor allem Änderungen, was das Tragen von FFP2-Masken angeht, vor. Die neuen Regeln werden in zwei Stufen unterteilt. Die «Winterreifen»-Stufe gilt ab Samstag und beinhaltet die vom Bund und Ländern festgelegte Maßnahmen. Bei Verschlechterung der Lage, greift die «Schneeketten»-Stufe, es werden dann wieder schärfere Einschränkungen eingeführt.

Bundesweit besteht ab Samstag die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im öffentlichen Fernverkehr sowie in Arztpraxen und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens. Über Maskenpflichten in Restaurants und in Schulen ab der fünften Klasse dürfen die einzelnen Bundesländer selbst entscheiden. Ebenso können wieder Testpflichten eingeführt werden. Sollte sich die Lage wieder verschlimmern, können Personenobergrenzen für Veranstaltungen in Innenräumen gelten. Lockdowns oder Geschäftsschließungen sind aber nicht vorgesehen.