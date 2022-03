Jahresbericht Bee Secure : Ab wann Luxemburgs Kinder Handys nutzen

LUXEMBURG – Bee Secure hat am Dienstag die Ergebnisse seines Jahresberichts über die Nutzung moderner Technologien durch Jugendliche vorgestellt.

Mehr als 40 Prozent der Kinder erhalten ihr erstes Smartphone vor ihren zwölften Lebensjahr, so der Jahresbericht der Plattform Bee Secure, der am Dienstag veröffentlicht worden ist. Die Regierungsinitiative, die eine sicherere Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für Jugendliche fördern soll, stellte ihren «Radar 2022» vor, in dem zwei Umfragen unter Eltern und Jugendlichen enthalten sind.