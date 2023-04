Ungebetener Hausgast: Ab wann wird Schimmel gefährlich?

Schimmelbefall in der Wohnung ist nicht nur unschön anzusehen, er kann auch schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.

Ab wann wird Schimmel gefährlich?

Schimmel in einem Innenraum kann sich auf verschiedene Weise auf die Gesundheit auswirken. Das ist allerdings von Person zu Person verschieden, weshalb sich nicht generell sagen lässt, ab wann Schimmel gefährlich wird. Als Faustregel gilt: Je größer der Befall ist, desto wahrscheinlicher sind gesundheitliche Beschwerden. Deshalb muss Schimmel immer sofort entfernt werden.

Welche gesundheitlichen Risiken drohen durch Schimmelpilze?

Die häufigsten Auswirkungen sind allergische Reaktionen und Schleimhautirritationen von Augen und Atemwegen, wie das Robert Koch-Institut schreibt, wobei häufig unklar ist, ob die Beschwerden wirklich durch Schimmelpilze ausgelöst wurden. In seltenen Fällen kann es zu einer chronischen Bronchitis kommen. Bei Asthmatikerinnen und Asthmatikern kann der Schimmel auch zu Asthmaanfällen führen. Im schlimmsten Fall können Schimmelpilze eine Infektion (Mykose) auslösen, die die Lunge befällt und sich in seltenen Fällen in andere Organe ausbreitet. Tritt aufgrund des Schimmelbefalls Gestank auf, kann das Beschwerden wie Schlafstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Übelkeit auslösen.