Abdesalem Lassoued: Brüsseler Attentäter war in Tunesien zu Haft verurteilt

Der Terrorist Abdesalem Lassoued, der vor einer Woche in Brüssel zwei schwedische Staatsbürger erschossen hat, war laut einem Bericht der Bild-Zeitung in Tunesien zu einer 28-jährigen Haftstrafe verurteilt. Im Jahr 2005 wurde der 45-Jährige wegen zweifachen versuchten Mordes verurteilt. Im Sommer 2022 beantragte Tunesien demnach seine Auslieferung.

Belgischer Justizminister nahm den Hut

Der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne reichte in der Folge seinen Rücktritt ein. Er übernehme die Verantwortung dafür, dass die Justiz einen Auslieferungsantrag für Lassoued nicht bearbeitet habe, sagte Van Quickenborne am Freitag. Das sei ein «Riesenfehler» gewesen.

Der 45-jährige Tunesier, der sich illegal in Belgien aufhielt, hat am 16. Oktober vor einem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden in Brüssel zwei schwedische Fans erschossen und zwei weitere Menschen verletzt. Der Täter konnte zunächst flüchten, am Dienstag wurde er von der belgischen Polizei aufgespürt und erschossen. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. Wegen des Angriffs wurde das Europameisterschaftsqualifikationsspiel abgebrochen. Rund 35.000 Fans konnten das Stadion erst nach Stunden verlassen.