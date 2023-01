Luxemburg: Abfälle, Steuersätze, Mindestlohn – das ändert sich am 1. Januar

Abfallgesetz

Die ersten Maßnahmen des im Frühjahr verabschiedeten Abfallgesetzes treten in Kraft. So werden im Jahr 2023 Einwegprodukte von Partys und ähnlichen Events verbannt – das Ende also für Plastikteller, -becher und -besteck bei solchen Veranstaltungen. Die Gastronomie muss auf wiederverwendbare Behälter umsteigen, auch bei Lieferungen nach Hause geliefert oder Takeaway-Mahlzeiten, das allerdings erst ab 2025. Lebensmittelgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmeter müssen über eine Rücknahmestelle für Verpackungsabfälle verfügen. Plastikverpackungen für Obst und Gemüse werden ab Mitte des Jahres verboten.

Die Mehrwertsteuer sinkt

Die Mehrwertsteuer wird vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 um einen Prozentpunkt gesenkt, wie bei der Tripartite vereinbart. Der normale Mehrwertsteuersatz sinkt also von 17 auf 16 Prozent. Das betrifft zum Beispiel Benzin. Der mittlere Satz sinkt von 14 auf 13 Prozent. Der ermäßigte Satz sinkt von 8 Prozent auf 7 Prozent. Gas, Strom, Friseurbesuche usw. sollten also günstiger werden. Der stark ermäßigte Steuersatz, der z. B. auf die meisten Lebensmittel, Kleidung und Medikamente angewendet wird, bleibt bei 3 Prozent.

Die CO2-Steuer steigt

Unterstützungszahlungen steigen

Der soziale Mindestlohn, der Revis und die Renten steigen am 1. Januar. Am 22. Dezember wurde eine Erhöhung des Mindestlohns um 3,2 Prozent verabschiedet. Dies entspricht einer Erhöhung um 74,02 Euro brutto pro Monat auf 2387,40 Euro brutto. Der Mindestlohn für qualifizierte Arbeitnehmer steigt um 88,83 Euro pro Monat auf 2864,88 Euro brutto pro Monat. Das Einkommen für soziale Eingliederung (Revis) wird um 3,2 Prozent auf 837,56 Euro pro Monat für eine alleinstehende Person angehoben. Die Renten steigen um 2,2 Prozent.

Maßnahmen beim Thema Energie

Die Tripartite hat eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung der explodierten Energiepreise beschlossen. So wird der Staat im Jahr 2023 die Strompreise ausgleichen, damit sie auf dem Niveau von 2022 bleiben. Dies gilt für Privatpersonen bis zu einem Verbrauch von 25 MWh. Der staatliche Anteil wird an die Versorger gezahlt, die ihn direkt auf der Rechnung weitergeben. Die Deckelung des Gaspreises trat schon am 1. Oktober in Kraft und wird das ganze kommende Jahr über fortgesetzt. Außerdem wird bis 5 Tonnen Holzpellets, die per Tankwagen geliefert werden, ein Zuschuss von bis zu 200 Euro pro Tonne eingeführt. Diese Förderung wird das ganze Jahr 2023 gelten.