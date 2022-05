Frankreich : Abgemagerter Orca verirrt sich in Ärmelkanal und in die Seine

An der nordfranzösischen Kanalküste sowie in der Seine wird seit mehreren Wochen immer wieder ein Orca beobachtet. Das Auftauchen des Wals dort sei extrem selten und bisher noch unerklärlich, berichtete der Sender BFMTV am Mittwoch. Experten sorgen sich aber um die Gesundheit des Tieres.