Corona in Luxemburg : Abgeordnete bestätigen Lockerungen

LUXEMBURG – Die Chamber hat dem Gesetzentwurf zugestimmt, der bestimmte Einschränkungen im Kampf gegen die Covid-Pandemie aufhebt.

Die 26. Version des Covid-Gesetzes wurde am heutigen Freitag durch die Chamber abgesegnet.

Die neue Version des Covid-Gesetzes ist von den Abgeordneten auf ihrer Plenarsitzung am Freitagnachmittag bestätigt worden. Der am vergangenen Freitag von der Regierung vorgeschlagene und von LSAP-Berichterstatter Mars Di Bartolomeo vorgebrachte Text sieht Lockerungen der geltenden Corona-Maßnahmen vor.

So dürfen Bars, Restaurants, Cafés und Diskotheken auch nach 23 Uhr geöffnet bleiben. Darüber hinaus werden alle Maßnahmen, die den Privatbereich betreffen, aufgegeben. Die Personenbegrenzung bei Versammlungen wird nach oben korrigiert und bei mehr als 2000 Teilnehmern muss ein Gesundheitskonzept beim Gesundheitsamt eingereicht und genehmigt werden.

Ende des CovidChecks in Unternehmen

Ein großer Punkt des neuen Gesetzes ist das Ende des obligatorischen CovidChecks in Unternehmen, der erst seit weniger als einem Monat in Kraft ist. Das 3G-System wird wieder flächendeckend eingeführt (geimpft, genesen oder getestet), am Arbeitsplatz ist es optional. Der Text wurde dahingehend korrigiert, dass die Maßnahme auch für Verwaltungen und den öffentlichen Sektor gilt, womit auf eine Kritik des Staatsrats reagiert wurde.