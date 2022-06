Luxemburg: Abgeordnete erwarten «offene und direkte» Rede von Selenskyj

Das luxemburgische Parlament bereitet sich darauf vor, Wolodymyr Selenskyj anzuhören. Der ukrainische Präsident wird am Donnerstagmorgen per Videokonferenz zugeschaltet. «Ich erwarte eine engagierte Rede und ein Zeugnis über das Elend, das die Bevölkerung seit der russischen Invasion erlebt», sagt Yves Cruchten (LSAP), Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. Er geht davon aus, dass Selenskyj «die gleichen Forderungen stellen wird wie vor den anderen Parlamenten, die ihn in den vergangenen Wochen eingeladen haben» – nämlich eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland sowie mehr Hilfe für die Ukraine.