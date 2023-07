Luxemburg: Abgeordnete Roy Reding startet seine Bewegung

Nachdem Roy Reding, der ehemalige Abgeordnete der ADR , am Freitag auf Facebook die Gründung seiner eigenen « Sensibilité politique» mit dem Namen «Liberté Chérie» angekündigt hatte, erklärte er, dass seine Bewegung «Liberté – Fräiheet» bei den Parlamentswahlen am 8. Oktober antreten werde.

In der Region Nord ist die Liste bereits vollständig. In einem Interview mit RTL bestätigte Roy Reding seine Bereitschaft, an den Wahlen für den Wahlkreis Zentrum teilzunehmen, mit dem Ziel, sein Abgeordnetenmandat auch nach der Wahl zu behalten.